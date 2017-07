Kusturica explique ce qui l'attire vraiment chez Vladimir Poutine

Le penchant d'Emir Kusturica envers Vladimir Poutine est bien connu. Cela n'empêche pourtant pas les journalistes d'interroger le réalisateur serbe pour comprendre d'où lui vient cette sympathie. La chaîne RT n'a pas été en reste.

«Ce que je salue vraiment, c'est la position de M.Poutine, dont la nature délicate a permis de relever une Russie qui était sur les genoux, sous Eltsine, de la rendre à nouveau fière de son histoire et surtout de sa culture», a expliqué M. Kusturica dans un entretien accordé à la chaîne.

Le cinéaste couronné de deux Palmes d'or avoue par ailleurs partager la position du chef d'État russe sur un bon nombre de questions, allant des aliments génétiquement modifiés à la culture. Déplorant la propagation des cultures OGM, le réalisateur affirme voir d'un bon œil l'interdiction de ce genre d'aliments en Russie.

© Sputnik. Iliya Pitalev Kusturica dément le refus de son film à Cannes pour des raisons politiques

Emir Kusturica avoue en outre que ses bonnes relations avec Vladimir Poutine lui méritent parfois les foudres médiatiques et se rappelle d'une blague sur des missiles qu'il s'est dit prêt à installer sur son balcon. Incomprise, la blague avait alors déclenché une virulente polémique.

«Le monde aujourd'hui est si terriblement sérieux qu'on ne peut même pas plaisanter à ce sujet. Quand j'ai dit que je permettrais à Poutine d'installer des missiles sur mon balcon, j'en ai discuté avec ma femme. Après la discussion, elle m'a dit: "Oui, je vois bien que c'est une blague"», raconte M.Kusturica, ajoutant que certains n'ont tout de même pas fini par la comprendre.

«J'ai été sauvagement attaqué par tous ceux qui étaient méfiants et qui croyaient cela possible. Le monde devient vraiment un lieu où les bonnes blagues du XXe siècle n'ont plus leur place,» conclut le cinéaste.