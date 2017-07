L’appel de six pays arabes à priver le Qatar du Mondial 2022 était faux

Les six pays arabes, à savoir l'Arabie saoudite, le Yémen, la Mauritanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, ne se sont pas adressés à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour exiger que le Mondial 2022 soit réattribué à un autre pays en lieu et place du Qatar, a révélé Reuters. Plus tôt, cette information avait été relayée par la même agence qui s'était référée au site suisse The Local.

© Sputnik. Alexandr Vilf Six pays arabes exigent de priver le Qatar du Mondial 2022

Le Mondial 2022 doit avoir lieu au Qatar pour la première fois en automne, du 21 novembre au 18 décembre.

L'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran chiite, grand rival régional du royaume saoudien. Le Qatar, qui a le soutien de la Turquie, rejette fermement ces allégations.

Les quatre pays arabes demandent notamment au Qatar de rompre les relations diplomatiques avec l'Iran, de fermer la base militaire turque sur son territoire et de mettre fin à la diffusion de la chaîne de télévision Al Jazeera.

Doha a de son côté qualifié les requêtes d'irréalistes et a appelé à les réviser.