Contre-terrorisme: les services de sécurité australiens seront dotés de pouvoirs élargis

Les services de sécurité australiens seront désormais dotés de pouvoirs plus larges en cas d'opérations antiterroristes, a déclaré ce lundi le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull.

«Nos ennemis sont agiles et ingénieux. Nous devons toujours avoir une longueur d'avance sur eux», a-t-il souligné.

À l'en croire, le gouvernement australien devrait veiller à ce que «chaque ressource dont nous disposons, à savoir la loi, l'armée, la police, l'intelligence et la sécurité, soit toujours au plus haut niveau et puisse être mise à contribution en vue d'assurer la sécurité des Australiens».

Pour rappel, l'Australie compte obliger les groupes comme Facebook ou WhatsApp à transmettre à la police, dans le cadre d'enquêtes criminelles et terroristes, les messages cryptés de suspects, selon un projet de loi dévoilé vendredi.

Le Premier ministre australien a expliqué que non seulement les groupes terroristes, mais également les trafiquants de drogue et les réseaux pédophiles utilisaient les messageries cryptées.

«Nous devons nous assurer qu'Internet n'est pas utilisé par des personnes aux intentions malveillantes pour dissimuler leurs activités criminelles», a déclaré vendredi M. Turnbull, ajoutant que les géants de l'Internet devaient «prendre leurs responsabilités».

Un projet de loi sera présenté au Parlement d'ici la fin de l'année. En Australie, les services d'enquête peuvent actuellement adresser des réquisitions aux opérateurs mobiles.