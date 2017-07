Kiev adresse une note à Minsk pour un film russe consacré aux événements en Crimée

En protestation contre la bande annonce du film russe intitulé «La Crimée», consacré à la situation de la péninsule en 2014, et qui vient d'être projetée dans les salles de cinéma en Biélorussie, l'Ambassade d'Ukraine à Minsk a adressé une note au ministère biélorusse des Affaires étrangères, ont annoncé des médias russes. Le film lui-même doit sortir sur les écrans avant la fin du mois de septembre.

«Oui, nous tenons à confirmer qu'une telle note a été bien remise au ministère biélorusse des Affaires étrangères ce vendredi», a confirmé le service de presse de la mission diplomatique ukrainienne, cité par des médias russes.

De leur côté, les autorités biélorusses n'ont pas pour l'instant commenté cette démarche.

La bande-annonce du film consacré aux événements réels en Crimée vient d'être projetée dans les salles de cinéma à Minsk. Son metteur en scène est Alexeï Pimanov et il sortira sur les écrans en Biélorussie avant la fin du mois de septembre.

© AFP 2017 MIGUEL MEDINA Des pays occidentaux bloquent les contacts de l’Unesco avec la Crimée

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum qui s'est tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine, consécutive au renversement du Président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur du rattachement à la Russie.

Par la suite, les pays occidentaux ont décrété plusieurs volets de sanctions contre Moscou visant notamment plusieurs secteurs économiques et industriels russes.