Les emplacements secrets de systèmes antiaériens S-300 en Iran dévoilés

Selon les informations de la ressource britannique de renseignement Jane's obtenues par imagerie satellite, les trois systèmes d'armes antiaériens S-300, livrés par la Russie, ont été déployés non loin de l'aéroport international Mehrabad, à Téhéran, sur une base militaire au sud-est de la capitale et dans la ville portuaire iranienne de Bouchehr, pour surveiller et protéger les côtes du nord du Golfe.

Selon le site de renseignement, quatre systèmes d'armes antiaériens S-300 ont été livrés par la Russie en 2016 pour ensuite être déployés dans des lieux stratégiquement importants. L'emplacement d'un des systèmes reste inconnu.

En 2009, la Russie et l'Iran ont conclu un accord portant sur la livraison de S-300 pour un montant de 900 millions de dollars (817 millions d'euros). Mais le 22 septembre 2010, les autorités russes ont annoncé leur décision de ne pas livrer les S-300 à l'Iran.

Cinq ans plus tard, Vladimir Poutine a autorisé la fourniture des S-300 à l'Iran.