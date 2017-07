Un an après le putsch avorté, la Turquie prolonge l'état d'urgence

La Turquie a prorogé lundi de trois mois l'état d'urgence instauré après la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, a annoncé l'agence de presse publique Anadolu.

Cette décision a été prise au surlendemain de l'anniversaire du putsch avorté qui a été commémoré lors de rassemblements d'envergure dans toute la Turquie.

© AFP 2017 Turkish Presidential Press Office Erdogan fête l'anniversaire du coup d’État avorté

L'état d'urgence a été introduit en Turquie suite au coup d'État avorté du 16 juillet 2016. Le putsch a été rapidement réprimé par les autorités.

Ankara accuse Fethullah Gülen, un prédicateur musulman qui réside aux États-Unis depuis 1999, d'avoir orchestré la rébellion avortée qui a fait 290 morts, dont 190 civils et 100 putschistes, et plus de 2.000 blessés. Les autorités turques demandent avec insistance à Washington d'extrader M.Gülen.