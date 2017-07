Les médias US ont créé un réflexe conditionné vis-à-vis de Moscou

Le mot «Russie» s'est transformé en un réflexe conditionné pour les médias américains, comme CNN ou le New York Times, a déclaré Andy Biggs, représentant républicain des États-Unis pour l'Arizona, cité par le journal The Washington Examiner.

«Dès que vous dites le mot "Russie", il devient un réflexe de Pavlov pour CNN et le New York Times», a indiqué M.Biggs, en ajoutant que ces médias faisaient tout leur possible afin de «retirer la légitimité au Président des États-Unis».

Et de préciser que la presse américaine était en effet obsédée par les sujets relatifs à la Russie.