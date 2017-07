Téhéran dévoile comment il vise à utiliser ses missiles

L'Iran vise à utiliser ses missiles à des fins d'autodéfense et ne crée pas de missiles capables de transporter une ogive nucléaire, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

«Nous en avons besoin afin de nous assurer qu'un nouveau Saddam Hussein ne sorte pas de l'ombre pour nous frapper de nouveau», a-t-il déclaré.

Malgré cela, Donald Trump a décidé lundi d'imposer à Téhéran de nouvelles sanctions pour ses missiles balistiques et ses actions au Proche-Orient, affirmant que l'Iran «reste l'une des menaces les plus dangereuses pour les intérêts américains et la stabilité régionale».

Selon le politologue iranien Hassan Beheshtipour, le programme balistique iranien entre dans le programme de défense, que la République islamique est en droit de développer.

«L'Iran a plus d'une fois déclaré haut et fort avoir droit à se défendre, et il n'en discutera avec personne. Il produit des missiles conventionnels de différentes portées exclusivement pour sa défense en cas d'attaque par l'ennemi. Le programme balistique iranien n'est pas offensif, mais strictement défensif. Ce n'est pas un moyen d'agression, mais de dissuasion», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.