Fethullah Gülen sur son extradition des USA à Ankara: «Je ne m’inquiète pas pour moi»

Les États-Unis ne livreront pas par extradition au gouvernement turc le prédicateur musulman Fethullah Gülen, que la Turquie accuse d'être derrière la tentative de putsch de l'été dernier, a fait savoir à Sputnik l'intéressé, en qualifiant la demande d'Ankara d'«absurde».

«Je ne pense pas que le Président américain, que ce soit un républicain ou un démocrate, va réagir à cet appel alogique et risquera de ternir la réputation des États-Unis dans le monde», a souligné M.Gülen.

D'après lui, les autorités américaines vont «respecter la procédure juridique correspondante vis-à-vis d'Ankara qui demande d'extrader le prédicateur des États-Unis».

«Je ne m'inquiète pas pour moi», a indiqué Fethullah Gülen.

Les autorités turques accusent le prédicateur d'être impliqué dans la tentative échouée de coup d'État les 15 et 16 juillet 2016 et réclament son extradition des États-Unis, où il vit en exil. M.Gülen a condamné le putsch et souligné qu'il n'y était pour rien.