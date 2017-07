4.800 interpellations en Chine pour vol de données personnelles

Avec le développement rapide des technologies d'Internet, la cybercriminalité connaît une croissance sans précédent. Vols de données personnelles, fuites et cyberattaques sont ainsi devenus un véritable fléau du XXIe siècle. Pour affronter cette nouvelle menace, la police chinoise a effectué environ 4.800 interpellations au cours des quatre derniers mois, ayant mené avec succès 1800 enquêtes en lien avec des attaques de hackers et des vols de données personnelles.

Les employés des grandes sociétés et des organisations publiques deviennent de plus en plus souvent la source de fuites, récupérant illégalement des informations avant de les vendre aux personnes intéressées, indique le ministère chinois de la Sécurité publique.

Par ailleurs, les cas de vol d'informations directement à partir de l'hébergeur sont aussi fréquents.

Ces derniers temps, la censure d'Internet s'accentue en Chine. En novembre dernier, une loi sur la cybersécurité a été adoptée, forçant tous les fournisseurs de services internet à interdire l'accès à toute information jugée indésirable par les autorités.

Qui plus est, en Chine la création d'un compte sur les réseaux sociaux n'est possible que si l'on renseigne ses données de passeport. En outre, depuis janvier 2017, tous les serveurs VPN doivent être approuvés par les organismes réglementaires, ce qui revient à les interdire.