Les forces de Daech «démolies» à Raqqa

Les forces des djihadistes de Daech sont démolies à Raqqa et ils ne peuvent plus se défendre avec autant de rage qu’avant, a expliqué à Sputnik le représentant des Unités de protection du peuple (YPG).

Le représentant des Unités de protection du peuple (YPG), Nuri Mehmud, a dévoilé à Sputnik les détails de l'opération antiterroriste dans Raqqa.

«L'opération de libération de la ville [de Raqqa, ndlr] suit son cours avec succès. Les combattants des forces militaires syriennes ont réussi à mettre la main sur certains quartiers de la ville. Les forces des terroristes de Daech à Raqqa sont démolies et ils ne peuvent plus se défendre avec autant de rage qu'avant. Daech n'arrive plus à faire peur à la population avec ses menaces», a-t-il déclaré.

Selon M. Mehmud, la libération de Raqqa sera «un évènement crucial dans la lutte contre Daech et les conséquences positives de cet évènement auront de l'écho non seulement au Proche-Orient, mais dans le monde entier».

«Raqqa libérée deviendra un symbole important de la défaite de Daech et représentera un grand succès pour les forces combattant le terrorisme», a-t-il conclu.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Damas reprend quatre champs pétrolifères à Raqqa et Deir-ez-Zor

Des unités de l'armée gouvernementale syrienne ont évincé les terroristes d'un certain nombre de villages des provinces de Raqqa et de Deir-ez-Zor, et ont repris le contrôle de quatre champs pétrolifères. Toujours selon des sources au sein de l'armée, la situation dans la plupart des régions du pays est positive. L'armée continue son offensive en éliminant les terroristes de Daech à Raqqa, Homs, Soueïda et Hama.