«La Russie planifie son plus grand exercice militaire depuis plusieurs années et sa voisine, la Finlande, va vivre sous terre», tel est le début d'un article révélateur du Wall Street Journal évoquant les préparations des autorités finlandaises aux manœuvres conjointes russo-biélorusses Zapad 2017 (Ouest 2017) qui auront lieu en septembre 2017.

Donc, la Main du Kremlin vous propose de découvrir cette histoire passionnante sur l'agression russe illusoire «menaçant» la survie de plusieurs États voisins, dont la liste est dorénavant complétée par la Finlande, prête à tout pour sauver sa peau, même jusqu'à «aller sous terre».

A en croire le média, Helsinki, capitale du pays, dispose d'un système élaboré de bunkers et de tunnels souterrains d'une longueur de 200 kilomètres et capable d'héberger plus de 600.000 personnes. Le tout pourrait être «transformé en un centre de défense en quelques jours» en cas de danger éminent.

Ainsi, les Finlandais craignent que la Russie ait recours à la force et que les soldats russes ne restent sur «les positions occupées» après la fin des exercices.

«Avec des milliers de soldats russes attendus à la frontière pour l'exercice, les Finlandais s'inquiètent du fait que ces manœuvres pourraient être une démonstration d'actions militaires agressives», souligne l'auteur de l'article.

«Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour maintenir les fonctions vitales, même si vous êtes fortement bombardés», a-t-on commenté l'initiative au ministère finlandais de la Défense.

Pourtant, des exercices militaires des forces de l'Otan aux abords des frontières terrestres et maritimes russes, ayant également pour but de contrer cette Russie «extrêmement dangereuse» et impliquant des milliers de soldats de l'Alliance atlantique n'étonnent plus personne.

La Main du Kremlin n'a donc pas d'autre choix que d'observer ces mises en scènes d'un même spectacle et de répéter les paroles de Moscou, selon lesquelles les allégations au sujet d'une menace militaire russe étaient absurdes et sans fondement.