Le Wi-Fi est apparu grâce à l’Ukraine, assure-t-on à la Rada suprême

Gleb Zagoriy, député de la Rada suprême (parlement ukrainien) du Bloc Piotr Porochenko est persuadé que le Wi-Fi doit sa création à l'Ukraine, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

En guise de preuve, M.Zagoriy a évoqué l'histoire de l'actrice hollywoodienne et inventrice Hedy Lamarr, ayant mis au point les technologies utilisées pour le Wi-Fi et les systèmes GPS. Le député étant certain que Mme Lamarr était «originaire de Lvov», la plus grande ville de la partie occidentale de l'Ukraine.

«Son histoire nous raconte comment les descendants des Ukrainiens changent le monde et deviennent des inventeurs de génie. Il est même parfois difficile d'évaluer où le talent ukrainien a eu son effet sur l'histoire», a écrit l'homme politique sur le réseau social.

Pourtant, les internautes se sont montrés plutôt sceptiques face à cette déclaration et ont souligné que la femme était née en Autriche et n'avait jamais vécu à Lvov, ville de naissance de son père uniquement.



«Jésus-Christ est Ukrainien! C'est un fait historique.»



«Adam était aussi Ukrainien. J'ajouterai même que les dinosaures ont évolué à partir des Ukrainiens.»



«Lvov s'appelait déjà ainsi lorsque cette ville était en Autriche puis en Autriche-Hongrie», ont-ils plaisanté.





Hedy Lamarr était une actrice, productrice de cinéma et inventrice née à Vienne. En collaboration avec le compositeur George Antheil, elle a inventé la «technique Lamarr», un système de codage des transmissions appelé étalement de spectre, toujours utilisé actuellement pour, entre-autres, les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile ou pour le Wi-Fi.