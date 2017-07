Un législateur britannique exhorte à «consommer du cannabis» pour «défier le gouvernement»

Le député du Parti travailliste britannique Paul Flynn a exhorté les gens à fumer de la marijuana au parlement britannique, informe la chaîne de télévision Sky News.

M.Flynn, évoquant la politique antidrogue à la Chambre des communes, a déclaré qu’une telle initiative «défiera le gouvernement» et les autorités.

«Je voudrais appeler les gens, et je sais que nous ne devons pas le faire en tant que membres [du parlement, ndlr], à enfreindre la loi. À venir ici et consommer du cannabis ici et voir ce qui se passe et à défier le gouvernement, les autorités», a déclaré le député.

«C'est la seule façon qui nous permettra de surmonter une mentalité commune du gouvernement bétonnée, ainsi que toutes les lois sans preuves et riches en préjudice», a-t-il ajouté.