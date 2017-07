La Russie appelle l’Europe à lutter ensemble contre la résurgence du nazisme

La Douma d'État, chambre basse du parlement russe, a appelé les députés du Parlement européen à travailler ensemble pour lutter contre les efforts de ranimer le nazisme sous toutes ses formes et pour résister à la démolition et à la profanation des monuments aux soldats l'ayant combattu.

Le projet du message des députés russes correspondant a été préparé suite à la décision des autorités polonaises de démolir les monuments soviétiques.

«Les députés de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Russie s'adressent aux parlements des pays d'Europe et aux institutions parlementaires européennes avec l'appel de condamner fermement la multiplication récente des cas de destruction et de profanation de monuments et de mémoriaux érigés en honneur des soldats des pays Alliés qui ont donné leurs vies pour la libération de l'Europe du nazisme», d'après le message.

© REUTERS/ Kacper Pempel La Pologne suspectée de violation de la législation européenne

Auparavant, Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération russe, a annoncé que la Russie préparait des mesures de rétorsion à la décision des autorités polonaises.

Le Président de la Pologne, Andrzej Duda, a signé lundi les amendements à la loi sur l'interdiction de la propagande communiste qui prévoient la démolition des monuments soviétiques érigés dans le pays. La loi entrera en vigueur trois mois après sa signature. Selon l'Institut polonais de la mémoire nationale, la loi concernera près de 230 monuments de l'Armée rouge. Celle-ci a libéré la Pologne des troupes nazies lors de la Seconde Guerre mondiale.