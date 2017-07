Washington trouvera «un million d’excuses» pour ne pas lever les sanctions antirusses

Même si Moscou hisse le drapeau blanc, Washington fera tout pour garder ses sanctions antirusses, a déclaré Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.

«Nous savons que les sanctions qui sont imposées maintenant, peu importe ce que nous faisons, même si nous déclarons que nous sommes prêts à tout et hissons le drapeau blanc, de toute façon […] les sénateurs, les membres du Congrès, ils trouveront un million d'excuses pour ne rien annuler», a indiqué M.Riabkov dans une interview sur la chaîne de télévision Rossiya 1.

L’administration de l’ancien Président américain Barak Obama, fin décembre 2016, a adopté une série de sanctions antirusses supplémentaires sous prétexte d'«ingérence dans les élections» et de «pressions sur les diplomates américains» travaillant en Russie. De plus, les États-Unis ont fermé l'accès à deux complexes résidentiels de la mission permanente de Russie à New York et de l'ambassade de Russie à Washington, qui sont une propriété diplomatique russe.