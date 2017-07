États-Unis: un monomoteur atterrit d’urgence sur l’autoroute (vidéo)

Un avion léger Cessna 206 a réalisé un atterrissage d’urgence sur une autoroute chargée dans l’État américain de New York. Une caméra installée sur un véhicule arrêté à un feu rouge a filmé l’accident, qui n’a pas fait de victimes.

Mercredi 19 juillet, un monomoteur Cessna 206 a atterrit d'urgence sur une route à Yaphank, dans l'État de New York. L'incident est survenu à environ 13h00 heure locale (19h00 heure de Paris), annonce la chaîne ABC News.

Selon les autorités, l'avion se dirigeait de New York au New Jersey. Le pilote a décidé d'effectuer un atterrissage d'urgence à cause d'une faille qui a surgi pendant le vol. L'avion a atterri avec succès sur une autoroute chargée de véhicules.

Le pilote était la seule personne à bord de l'aéronef, et n'a pas été blessé à la suite de l'incident. L'atterrissage d'urgence n'a non plus causé de dégâts, ni aux usagers de l'autoroute, ni à l'infrastructure.