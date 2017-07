Une tumeur du cerveau détectée chez le sénateur américain John McCain

Une tumeur du cerveau a été détectée chez le sénateur des États-Unis pour l’Arizona John McCain. Néanmoins, l’édile ne se laisse pas abattre par ce diagnostic et promet de «revenir et de continuer ses activités» une fois que son traitement portera ses fruits. Le Président américain Donald Trump lui a déjà adressé son soutien dans cette épreuve.

La maladie n'a de pitié pour personne lorsqu'elle décide de s'en prendre à quelqu'un, même aux plus grands de ce monde. Ainsi, l'un des sénateurs républicains les plus puissants des États-Unis, John McCain, sera désormais obligé de faire face à une lourde épreuve. Les médecins lui ont détecté un glioblastome [la tumeur du cerveau la plus fréquente et la plus agressive, ndlr], a annoncé mercredi 19 juillet l'agence Reuters. Selon les informations de l'agence, le glioblastome pourrait être provoqué par un caillot.

La déclaration de la clinique de l'État de l'Arizona Mayo Clinic, où M.McCain a été opéré, indique que «le sénateur et sa famille étudient actuellement les variantes possibles du traitement» qui pourraient inclure «la combinaison de la chimiothérapie et de la radiation».

Néanmoins, malgré ce diagnostic difficile à accepter, à savoir que la durée de vie avec un glioblastome varie de quelques mois à deux ans, M.McCain ne se décourage pas.

«Oui, je suis obligé de rester ici [en Arizona, ndlr] un peu plus et subir un certain nombre de traitement. Je reviendrai», a déclaré le sénateur, cité par Associated Press se référant, à son tour, au collègue de M.McCain, Lindsey Graham.

Par ailleurs, commentant aux journalistes son état de santé, M.Graham a déclaré que «jamais cette maladie n'avait eu un adversaire aussi digne».

Ayant appris cette nouvelle, le Président des États-Unis Donald Trump a souhaité à M.McCain un prompt rétablissement.

«Le sénateur John McCain a toujours été un grand battant. Avec Melania nous adressons toutes nos pensées et nos prières au sénateur McCain, à sa femme Cindy et à toute leur famille. Très prompt rétablissement», a réagi M.Trump dans une déclaration diffusée par le service de presse de la Maison-Blanche.

John McCain, né le 29 août 1936, est un vétéran de la guerre du Viêt Nam et un homme politique américain, membre du Parti républicain et sénateur de l'Arizona au Congrès des États-Unis depuis 1987. Il est également connu pour son attitude hostile envers la Russie.