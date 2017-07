Livraison de 10 hélicoptères russes pour gérer les situations d’urgence en Chine

Les sociétés Hélicoptères de Russie et United Helicopters International Group ont conclu trois contrats portant sur la livraison à la Chine de 10 hélicoptères, dont 5 hélicoptères légers Ansat, trois Mi-171 et deux Ka-32.

Lors du salon aéronautique MAKS 2017, la holding russe Hélicoptères de Russie a conclu trois accords avec le groupe United Helicopters portant sur la livraison de 10 hélicoptères civils à la Chine.

«En particulier, d'après les accords signés, la société United Helicopters recevra cinq hélicoptères légers Ansat conçus pour les interventions médicales, trois hélicoptères de transport Mi-171 et deux hélicoptères bombardier d'eau Ka-32A11BC pour une livraison ultérieure aux opérateurs chinois», a déclaré la société russe dans un communiqué.

Le premier lot sera livré à la société hongkongaise avant la fin de l'année 2017 et le reste des hélicoptères à la mi-2018. Selon le rapport, le premier lot comprendra deux Ka-32 qui seront utilisés par les entreprises chinoises pour la lutte contre les incendies, y compris dans des conditions urbaines topographiques difficiles avec un accès limité aux immeubles de grande hauteur.

L'hélicoptère léger multifonction Ansat © Sputnik. Maksim Bogodvid

Un hélicoptère Ka-32 utilisé par les services d'urgence russes © Sputnik. Ilya Gorbounov

Un hélicoptère Mi-171 lors de l'ouverture du salon MAKS-2017 © Sputnik. Evgueni Odinokov 1 / 3 © Sputnik. Maksim Bogodvid L'hélicoptère léger multifonction Ansat

Les Ka-32 sont utilisés depuis plusieurs années en Chine par les services de lutte contre les incendies et par les services de secours. Les hélicoptères Mi-171 sont également largement utilisés en Chine depuis plusieurs années pour le transport et l'évacuation des personnes présentes dans des zones sinistrées, ainsi que pour le transport de diverses marchandises, y compris des équipements médicaux, de l'aide humanitaire et des matériaux de construction. Pour la première fois, la version médicale de l'Ansat sera livrée à la Chine.

«La Chine est intéressée par l'acquisition d'hélicoptères civils de haute qualité. Les aéronefs russes ont un grand potentiel sur ce marché grâce à des solutions de conception avancées et à des caractéristiques de vol uniques. Nos partenaires chinois peuvent le confirmer après de nombreuses années d'utilisation fructueuse des hélicoptères russes. Je suis sûr que cette livraison, qui comprend des Ansat médicaux, contribuera au renouvellement et au renforcement de la flotte d'hélicoptères chinoise», a déclaré le directeur général de la société, Andreï Boguinski.

Inauguré par le Président russe Vladimir Poutine, le Salon aérospatial international MAKS 2017 a ouvert ce mardi ses portes dans la ville de Joukovski, inauguré avec son annuel spectacle aérien. Organisé traditionnellement en août, le salon se déroule cette année en juillet, du 18 au 23. Plus de 770 entreprises y participent, dont 140 viennent de 30 pays étrangers.