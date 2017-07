Des morts et des blessés suite aux pluies torrentielles au nord-est de la Chine

La province de Jilin, au nord-est de la Chine, a été placée sous alerte rouge à cause des pluies torrentielles et dévastatrices ravageant cette région depuis plus de 24 heures, privant des gens d’électricité et causant de nombreux dégâts. 18 personnes ont péri et 18 autres ont été blessées.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur la province de Jilin, provoquant une inondation au nord-est de la Chine depuis plus de 24 heures, a annoncé la chaîne de télévision Russia-24.

​Des courants puissants emportent les véhicules ainsi que de petits magasins, et même des maisons, contraignant plus de 110.000 habitants à fuir la ville de Jilin. Dans certaines régions, les gens sont privés de l'électricité. Des inondations à Jiling ont également fait 18 morts et 18 disparus, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle.

Cette semaine déjà, les inondations ont causé de nombreux dégâts dans le pays. Des milliers de personnes ont été déplacées. On compte également 80 morts et portés disparus. Toutefois, le problème le plus important pour la population chinoise reste le manque d'eau potable.

Les autorités locales ont placé la région en alerte rouge et ont organisé des asiles temporaires dans les écoles, où tout le nécessaire est régulièrement livré.

Les pompiers restent sur leur garde pour assurer les opérations de sauvetage au cas de besoin.