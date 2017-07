Que font deux bâtiments navals nucléaires russes près du Danemark?

Le croiseur nucléaire Pierre le Grand et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Dmitri Donskoï traversent la mer du Nord pour passer ensuite le détroit Skagerrak et naviguer bientôt entre les côtes danoises et suédoises.

Les bâtiments nucléaires russes de la Flotte du Nord, Pierre le Grand et Dmitri Donskoï, traversent à l'heure actuelle les eaux de la mer du Nord. Ils feront route vers le détroit Skagerrak puis, le 21 juillet, entre la Suède et le Danemark passant par les détroits Skagerrak, Cattégat et Grand Belt pour entrer par la suite en mer Baltique.

«Les équipages des navires participent aux manœuvres conjointes et travaillent sur la cohérence des actions dans un groupe naval. Des équipes s'entraînent à l'approche de la parade à bord du Pierre le Grand», a raconté le directeur du service de presse de la Flotte du Nord, le capitaine de 1er rang Vadime Serga.

La destination du vaisseau amiral de la Flotte du Nord et de l'un des plus grands sous-marins du monde est la ville de Saint-Pétersbourg où ils vont participer à une parade organisée à l'occasion de la Journée de la flotte maritime militaire de Russie, dimanche 30 juillet.

Depuis leur départ du port de Severomorsk, les navires ont déjà parcouru plus de 1.500 milles nautiques.

L'arrivée des navires dans le golfe de Finlande est prévue pour dans quelques jours. Au total, huit navires, 28 avions et hélicoptères de la Flotte du Nord participeront au principal défilé naval du pays, à Saint-Pétersbourg.

Le navire amiral de la Flotte du Nord, le Pierre le Grand, est un croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire de classe Kirov. Il a été construit en 1986 et mis en service en 1998. Son arsenal comprend divers missiles antiaériens et antinavires, des canons, des mitrailleuses et des torpilles, grâce auxquels le navire est capable d'atteindre de grandes cibles ennemies et d'assurer la protection des groupes navals contre des attaques aériennes et sous-marines.

Le Dmitri Donskoï est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins lancé en 1979 et mis en service en 1981. Il mesure 170 mètres de long et est armé de missiles et de torpilles.