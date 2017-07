Big Brother vous surveille: un drone US patrouille le ciel du Donbass

Le drone de surveillance appartenant aux forces aériennes américaines RQ-4A Global Hawk (nom de code UAVGH000) a réalisé jeudi un long vol de reconnaissance le long de la ligne de contact dans le Donbass, selon des sites enregistrant le déplacement des avions militaires à travers le monde.

Au cours du vol, le drone naviguait du nord au sud le long de la ligne marquent la démarcation entre l'Ukraine et les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Le drone-espion a fait au moins cinq passages et s'est également approché deux fois à une distance d'environ 40 km de la frontière russe, notamment des régions de Belgorod et de Voronej.

Compte tenu des capacités de reconnaissance du drone, il est capable d'observer l'ensemble du territoire des républiques populaires, ainsi que des régions frontalières russes. L'appareil peut effectuer des patrouilles à une hauteur d'entre 15.000 et 18.000 mètres durant quelque 30 heures.

C'est au moins le deuxième vol de reconnaissance d'un drone américain dans la zone en question depuis dimanche 16 juillet.