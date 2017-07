Israël interdit d’accès à la Vieille ville de Jérusalem aux hommes de moins de 50 ans

Les forces de l’ordre israéliennes interdisent l’accès à la vieille ville de Jérusalem et à l’esplanade des mosquées aux hommes âgés de moins de 50 ans. Une décision qui intervient le jour de la grande prière musulmane.

La police israélienne a annoncé dans un communiqué diffusé ce vendredi de sévères restrictions d'accès à Vieille ville de Jérusalem, qui doit accueillir la grande prière musulmane.

«L'accès à la Vieille ville et au Mont du Temple (Esplanade des Mosquées, ndlr) sera réservé aux hommes âgés de 50 ans et plus. Les femmes de tout âge seront admises», lit-on dans le document.

Les Palestiniens craignent notamment qu'Israël ne prenne un contrôle total de l'Esplanade des Mosquées (Mont du Temple, ndlr), lieu de grande importance religieuse pour les musulmans et les juifs, abritant le dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa. Bien qu'Israël contrôle les accès au site de culte, sa gestion en revient toutefois à la Jordanie.

© REUTERS/ Eliana Aponte/File Photo Un blessé parmi les policiers attaqués près du Mont du Temple à Jérusalem

Ces mesures interviennent peu après une attaque contre des agents des forces de l'ordre survenue aux environs du Mont du Temple samedi dernier. Un individu a jeté des cocktails Molotov sur des policiers, dont un a été légèrement blessé.

Un autre accident a eu lieu vendredi 14 juillet. Trois Arabes israéliens ont tué par balles deux policiers israéliens dans la Vieille ville de Jérusalem. Les individus ont ensuite été pourchassés et abattus sur le territoire du Mont du Temple.