L’équipe de Trump enquêtera sur le procureur US chargé des «affaires sur Moscou»

Sur fond de scandales retentissants aux États-Unis visant le Président américain et les membres de sa famille, accusés d'entretenir des «liens avec Moscou», l'équipe de Donald Trump a fait part de son intention d'ouvrir une enquête sur le procureur spécial Robert Mueller, chargé de cette affaire, ont indiqué le New York Times et le Washington Post.

D'après les médias, les juristes et les assistants du Président veulent vérifier si M.Mueller a accordé un soutien financier au Parti démocrate des États-Unis. Par ailleurs, ses liens possibles avec l'ancien directeur du FBI James Comey seront également étudiés.

Dans le même temps, l'équipe de M.Trump examineront la possibilité de conflits d'intérêts impliquant les personnes actuellement chargées d'enquêter contre le locataire de la Maison-Blanche.

Auparavant, le New York Times avait annoncé qu'en 2016 l'avocate russe Natalia Vesselnitskaïa, soupçonnée d'avoir des «liens avec le Kremlin», avait rencontré Donald Trump Jr. affirmant qu'elle avait des documents compromettants sur l'ex-candidate au poste présidentiel, Hillary Clinton.

De son côté, Mme Vesselnitskaïa a affirmé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une information fournie par le Kremlin. En outre, elle s'est déclarée prête à témoigner devant le Sénat américain afin d'évoquer sa rencontre avec Donald Trump Jr., fils de l'actuel Président américain, à qui elle espérait transmettre les résultats de son enquête sur les relations entre le chef du fonds d'investissement Hermitage Capital William Browder et le Parti démocrate américain, qu'il aurait aidé à transférer des fonds illégaux.