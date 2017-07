160 répliques du séisme enregistrées dans le sud-ouest de la Turquie

Les scientifiques de l’Université du Bosphore ont enregistré 160 répliques du puissant séisme de magnitude 6,7 qui a frappé vendredi la Grèce et la Turquie faisant plus de 450 blessées.

Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,7 est survenu vendredi dans la mer Egée, entre la Grèce et la Turquie. Suite à la secousse principale, 160 autres répliques, de magnitude 4,8, ont été enregistrées dans le sud-ouest de la Turquie, ont déclaré les scientifiques de l'Université du Bosphore, cités par la chaîne de télévision turque NTV.

En outre, les tremblements de terre ont fait plus de 350 blessés parmi les Turcs, a déclaré le ministre de la Santé Ahmet Demircan.

«358 personnes ont été blessées dans le tremblement de terre. Parmi celles-ci, 272 ont été transportées à l'hôpital par ambulance et les autres s'y sont rendues par leurs propres moyens», a affirmé le ministre. Il a ajouté que 25 blessés étaient toujours hospitalisés. «Certains d'entre eux souffrent de fractures», mais aucun n'est dans un état grave, a-t-il précisé.

Dün yaşanılan depremden sonra Bodrum Ortakent'teki camii.

Allah kendi evine ateşler salmış. pic.twitter.com/YuqYeO0Z54 — #MKA__uɐʞO (@DerdestAkon) 21 июля 2017 г.

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé vendredi des stations balnéaires dans la mer Égée situées entre la Grèce et la Turquie, où séjournaient des milliers de touristes. C'est en Grèce, et notamment sur l'île de Kos, que le tremblement a été le plus fortement ressenti. Au total, plus d'une centaine de personnes ont été blessées et deux autres ont péri en Grèce lors du séisme.