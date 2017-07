Corée du Nord: changer le régime, une idée «irresponsable» selon Moscou

© AP Photo/ Seth Wenig Moscou ne soutiendra pas les sanctions contre la Corée du Nord

Moscou est sceptique quant à la perspective d'un changement de régime dans n'importe quel pays du monde, dont la Corée du Nord, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«Nous ne croyons pas au changement de régime dans n'importe quel pays du monde. Je sais que cette idée suscite un grand enthousiasme aux États-Unis, y compris au sein de l'administration actuelle. Ils disent que leur patience est à bout et qu'il faut faire quelque chose, car la menace ne cesse de croître. Or, il me semble que ceux qui passent leur temps à examiner de tels scénarios ne sont pas des politiciens responsables», a indiqué le chef de la diplomatie russe dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine NBC.

Lors d'une visite dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées effectuée en avril dernier, le vice-Président US Mike Pence avait annoncé la fin de la politique américaine de «patience stratégique» à l'égard de Pyongyang.

Selon M. Pence, Washington souhaite régler la crise coréenne «par des moyens pacifiques, grâce à la négociation». Néanmoins, il a tenu à souligner que toutes les options étaient sur la table face au pays communiste qui continue de développer ses programmes balistique et nucléaire en dépit des sanctions prises par les Nations unies