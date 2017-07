Le Président philippin ne mettra jamais un pied en Amérique, ce pays «nul»

«À aucun moment je ne me rendrai en Amérique», c’est ainsi que le Président philippin Rodrigo Duterte a répondu à l’invitation de son homologue américain à se rendre à la Maison-Blanche. D’ailleurs, M.Duterte avoue avoir déjà visité les États-Unis et avoir trouvé le pays «nul».

Malgré l'invitation du locataire de la Maison-Blanche, le Président philippin avoue ne pas être prêt à s'y rendre.

«À aucun moment au cours de mon mandat, ou même après, je ne me rendrai en Amérique», a déclaré le chef d'État philippin cité par l'AFP, soulignant par la suite: «J'ai vu l'Amérique et c'est nul. Ils commettent de nombreuses violations des droits de l'homme».

Les relations entre Manille et Washington se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir il y a un an de M.Duterte qui a réorienté sa diplomatie à l'encontre de Pékin et de Moscou. Toutefois, en avril, le Président américain Donald Trump l'a invité à se rendre à Washington sans que cette visite ne soit jamais réalisée.

Néanmoins, cette invitation du dirigeant américain a suscité des réactions négatives chez les congressistes. Ainsi, le représentant démocrate James McGovern y a affirmé que le Président philippin n'aurait jamais dû être invité à Washington et qu'il serait lui-même en tête des manifestations contre sa venue, si d'aventure M.Duterte se rendait aux États-Unis.