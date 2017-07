L'armée syrienne évacue les civils de Raqqa par quatre couloirs humanitaires

L'armée gouvernementale syrienne, en collaboration avec plusieurs formations alliées, a organisé quatre couloirs humanitaires pour faire sortir les civils de la ville de Raqqa, d'après une source au sein des forces armées de la République arabe syrienne.

Selon cette source, il est indispensable de mettre les couloirs humanitaires en place maintenant dans la mesure où, à l'approche des forces de l'armée syrienne, les terroristes de Daech ont commencé à menacer et à s'en prendre à la population civile de la ville.

«Il fallait d'urgence prendre les mesures nécessaires pour protéger et sauver nos compatriotes. Nous donnons aux civils la possibilité de retrouver une vie normale», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

Il a également souligné qu'un grand nombre de femmes, d'enfants et de personnes âgées a déjà été évacué de la ville. Elles ont reçu une aide médicale et des produits de première nécessité. Toutes ces personnes ont été prises en charge dans des centres d'hébergement provisoire et se trouvent maintenant en sécurité.

D'après cette source, «les terroristes font obstacle à l'évacuation des civils en minant les grands carrefours et les routes qui mènent aux camps de l'armée syrienne».