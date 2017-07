Interpol dévoile les noms des 173 kamikazes de Daech les plus dangereux pour l’Europe

Interpol a rendu publique la liste des 173 membres du groupe terroriste Daech qui pourraient se rendre en Europe dans le but de commettre des attentats. Certains pourraient cependant d’ores et déjà se trouver dans l’Occident.

© AFP 2017 DIRK WAEM / BELGA Terrorisme: quatre arrestations, des kalachnikovs saisis à Bruxelles

L'Organisation internationale de police criminelle Interpol vient de diffuser une liste de 173 djihadistes de Daech qui seraient en mesure d'organiser des attaques terroristes en sol européen, relate le journal The Guardian

Le document révélateur a été rédigé par le renseignement américain se basant sur des données obtenues au cours des opérations en Syrie et en Irak. Ces informations ont été transmises au FBI, puis à Interpol.

Les agents de renseignement craignent qu'au fur et à mesure que Daech essuie des pertes au Proche-Orient, de plus en plus de terroristes ne débarquent en Europe pour y commettre des attentats-suicides. Interpol ignore cependant si les individus faisant partie de la liste sont déjà en Europe.

© AP Photo/ Dominic Lipinski Daech appelle à des attaques à travers le monde, y compris en Europe et en Russie

Ces extrémistes «peuvent être formés à fabriquer et à placer des engins explosifs artisanaux qui pourraient causer un nombre important de morts et de blessés». Ils peuvent également voyager à travers le monde pour participer à des activités terroristes, prévient le média.