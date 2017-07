Le Qatar a suffisamment de ressources pour supporter le blocus

Le Qatar pourrait continuer à vivre dans les conditions actuelles jusqu'à ce la crise du Golfe ne soit réglée, selon l'ambassadeur de l'émirat en Russie Fahad Mohammed Al-Attiya.

«Le Qatar a des ressources pour supporter les conditions et circonstances actuelles jusqu'à ce que les États qui ont nous imposé le blocus ne recommencent à respecter les normes internationales. Il est très clair pour nous que les efforts mis en œuvre par le médiateur kuwaitien jouissent du soutien international et nous comptons régler cette crise au plus vite et au mieux. Considérant les souffrances qu'elle a déjà infligées aux deux parties, nous ne voulons pas que le règlement soit retardé », a affirmé l'ambassadeur dans une interview à Sputnik.

© REUTERS/ Fadi Al-Assaad/File Photo Qatar: la campagne des pays arabes contre Doha avait été planifiée

Doha «aura bientôt recours aux procédures légales» si les pays responsables du blocus «n'entreprennent pas de démarches constructives et si la médiation reste infructueuse», a ajouté M. Al-Attiya.

La veille, l'émir qatari, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a dénoncé le fait que la campagne des pays arabes ciblant son pays était préméditée.

Sept pays, à savoir l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Libye, le Yémen et les Maldives ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusant Doha de déstabiliser la région et de soutenir le «terrorisme».

De son côté, Doha a accusé ses voisins du Golfe de chercher à placer le Qatar sous tutelle et dénoncé comme «injustifiée» leur décision.