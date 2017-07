Donbass: la RPD dénonce l'enrôlement d'habitants par les services spéciaux ukrainiens

Le commandement opérationnel de la République populaire autoproclamée de Donetsk a annoncé disposer de preuves attestant de cas d'enlèvement et d'enrôlement d'habitants des zones frontalières par les services spéciaux ukrainiens.

«Plus tôt nous avons déjà fait état de cas d'enlèvement de civils par les services spéciaux ukrainiens. Selon les données dont nous disposons à ce jour, plus de 40 personnes sont portées disparues dans les régions situées à l'ouest de Donetsk. Nos renseignements ont établi qu'à Marïnka, une division du contre-renseignement du SBU [Service de sécurité d'Ukraine, ndlr] est installée dans le bâtiment de la pharmacie située sur la perspective Droujba», a annoncé Edouard Bassourine, chef adjoint du commandement opérationnel.

Et de préciser que les agents du SBU enlevaient des citoyens de la République populaire de Donetsk et les forçaient à passer aux aveux et à reconnaître qu'ils étaient «séparatistes». Ensuite, ils enrôlent ces personnes qu'ils ont enlevées, a-t-il encore ajouté.

«Ils relâchent [les personnes enlevées, ndlr] dont les proches sont en mesure de payer le montant d'une rançon établie par les agents du SBU et closent les procédures pénales fabriquées de toute pièce engagées à leur encontre. Les personnes moins aisées qui n'ont pas les moyens de verser de rançon aux bandits se voient contraintes d'accepter de collaborer avec le SBU sous menace de poursuites pénales», déclaré M.Bassourine.