Poutine félicite l’équipe KAMAZ-MASTER pour sa victoire au rallye de La route de la Soie

L'équipe russe KAMAZ-MASTER a reçu les félicitations pour sa victoire au rallye de La route de la Soie 2017 de la part du Président de la Russie. Dans un télégramme publié sur le site officiel de la Présidence, le dirigeant russe a souhaité à l'équipe d'autres victoires aussi brillantes et a souligné que les deuxièmes et troisièmes places avaient également été prises à juste titre par des équipages sur KamAZ.

«Je vous félicite chaleureusement pour votre performance triomphale au rallye international de La Route de la Soie 2017. Vous avez démontré une fois de plus une nature de champion et êtes montés sur toutes les marches du podium. Votre succès a prouvé les capacités inégalées des véhicules de marque nationale KamAZ», indique-t-il dans son télégramme.

M. Poutine a également noté «le travail excellent des organisateurs de la compétition ». Le Président a exprimé son assurance que «ces merveilleux projets contribuaient au développement de la coopération humanitaire internationale et au renforcement de l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples».

Vendredi, l'équipage de l'équipe KAMAZ-MASTER dirigé par Dmitri Sotnikov a été déclaré vainqueur du rallye de La Route de la Soie 2017 dans la catégorie camions. Les équipages dirigés par Anton Chibalov et Airat Mardeev sont arrivés respectivement deuxième et troisième.

Le rallye-raid international La Route de la Soie 2017s'est terminé à Xi'an. La cérémonie solennelle a été le point culminant de deux semaines de lutte intense sur les routes de la Russie noyées par des pluies torrentielles, les steppes immenses du Kazakhstan et les déserts sous un soleil de plomb de la Chine. Les vainqueurs du championnat dans la catégorie de SUV pour la deuxième fois consécutive sont Cyril Despres et David Castera sur Peugeot. Dans la catégorie camions, le coureur de KAMAZ-MASTER Dmitri Sotnikov et son équipage composé du navigateur Ruslan Akhmadeev et du mécanicien Ilnur Mustafin ont célébré leur deuxième victoire.