Crise du Qatar: les responsables du blocus «en pleine désorganisation»

© Sputnik. Vitaly Belousov Le Qatar a suffisamment de ressources pour supporter le blocus

Les pays ayant organisé le blocus du Qatar n'ont pas de position commune, et la communauté internationale en est bien consciente, estime l'ambassadeur qatari en Russie Mohammed Fahd Al-Attiya.

«Il y a quelques jours, le représentant permanent de l'Arabie saoudite auprès de l'Onu a déclaré qu'ils voulaient que nous acceptions six de leurs principes […]. Nous pouvons constater une attitude négative à l'égard des pays qui participent à ce blocus et veulent nous contraindre à sacrifier notre souveraineté. Et voilà qu'ils sont enfin devenus réalistes et qu'ils exigent maintenant que nous remplissions ces six principes», a indiqué le diplomate.

© AFP 2017 STR Le Quartet arabe réduit ses exigences envers le Qatar

Selon M.Al-Attiya, il est évident que les quatre pays à l'origine du blocus du Qatar «sont dans un état de pleine désorganisation».

Début juin, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de financer les activités extrémistes à travers le monde. Par la suite, les pays du Golfe ont adressé à Doha une liste de conditions destinées à lui faire modifier sa politique étrangère.

Ils demandent notamment au Qatar de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran, de fermer la base militaire turque située sur son territoire et de mettre fin à la diffusion de la chaîne de télévision Al Jazeera. Doha a pour sa part qualifié ces exigences d'irréalistes et a appelé à les réviser.