Dégoutés des Fake News, des Américains protestent devant le bureau de CNN à Atlanta

Des Américains lassés des Fake News de la chaîne CNN, accusée plusieurs fois de partialité envers le Président Donald Trump, se sont réunis aujourd'hui, 22 juillet, devant le bureau de la société américaine à Atlanta. Les manifestants ont exigé de la chaîne qu'elle arrête de diffuser de fausses nouvelles.

Le but de cette action est d' «appeler à une couverture impartiale et équilibrée des sujets qui préoccupent la population», indique le communiqué publié par les organisateurs de la manifestation, dont Media Equality Project et Main Street Patriots. Selon eux, la chaîne de télévision CNN publie des articles basés sur des sources peu fiables et promeut des «théories du complot». Les manifestants portaient des banderoles et scandaient le slogan «à bas les fausses nouvelles».

«Cela fait déjà longtemps que CNN déforme et tout simplement fabrique des nouvelles», s'indigne l'un des fondateurs du projet Media Equality Project, Brian Maloney.

Sur les réseaux sociaux, des partisans de Trump ont consacré à la confrontation du Président et CNN beaucoup de vidéos présentant la bataille CNN-Trump d'où ce dernier sort victorieux.

Ces derniers temps la chaîne de télévision s'est retrouvée à plusieurs reprises à l'épicentre de scandales liés à la publication de fausses informations. En juin 2017, CNN a dû supprimer de son site une publication sur les «liens» entre le haut conseiller du Président Trump, Anthony Scaramucci, et le PDG du Fonds russe des investissements directs (RDIF), Kirill Dmitriev, sous prétexte qu'elle ne répondait pas à la politique rédactionnelle de la chaîne.

Le Président Donald Trump a accusé à plusieurs reprises la chaîne de télévision CNN, ainsi qu'un certain nombre d'autres médias américains de publier «des fausses nouvelles».