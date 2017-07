Une journaliste de Sputnik est la cible de tirs en Irak

La journaliste de Sputnik Sarah Noureddine a été la cible de tirs à Mossoul, en Irak. Elle a des égratignures et des contusions sur tout le corps, alors que le soldat irakien qui l'escortait a été blessé par balles.

La journaliste de la rédaction arabe de Sputnik Sarah Noureddine a été la cible de tirs à Mossoul, en Irak. Le soldat irakien qui accompagnait la correspondante a été blessé par cinq balles.

«L'assaillant était muni d'un fusil de type M16. Il se trouvait à l'école primaire d'Al-Tahira, dans la vieille ville de Mossoul», a indiqué Sarah Noureddine.

Au moment de l'attaque, la journaliste faisait un reportage sur l'opération de déminage lancée dans le quartier d'al-Midan, non loin de la mosquée d'Al-Nouri.

«Le soldat a reçu cinq blessures à une jambe et au dos, et a perdu un doigt. J'ai des égratignures et des contusions sur tout le corps», a précisé Sarah Noureddine.

Le terroriste a continué de tirer pendant que les blessés se mettait à l'abri derrière des véhicules brûlés se trouvant dans l'arrière-courde l'école. Selon la journaliste, il s'agirait d'un sniper.

La journaliste et le soldat blessé ont été évacués par des combattants des unités antiterroristes irakiennes.

«Nous sommes arrivés à l'hôpital de la mosquée d'Al-Nouri en véhicule blindé pour recevoir les premiers soins. Le militaire a été transporté dans un hôpital américain où il sera opéré. Il sera ensuite transféré à Bagdad», a ajouté la journaliste.