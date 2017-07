La Jordanie convoque en urgence une réunion de la Ligue arabe sur Jérusalem

La Ligue arabe a décidé de réunir en urgence le 26 juillet les ministres des Affaires étrangères de ses États membres. Ils examineront la situation qui se noue actuellement autour du mont du Temple à Jérusalem-Est, annoncent les médias.

«Nous avons décidé d'organiser le 26 juillet une réunion extraordinaire de la Ligue arabe au niveau des chefs de la diplomatie pour discuter de l'acte d'agression et des récentes mesures prises par Israël à Jérusalem, sur le territoire attenant à la mosquée Al-Aqsa», a annoncé le porte-parole de la Ligue arabe Mahmoud Afifi.

Les Palestiniens réclament que l'État hébreu retire les détecteurs de métaux et les caméras de surveillance supplémentaires installés à l'entrée au mont du Temple et autour de l'esplanade des Mosquées. Cette décision fait suite au meurtre de deux policiers israéliens par trois Palestiniens le 14 juillet, près du mont du Temple. Les assaillants ont essayé de se cacher sur le mont du Temple.

Des milliers de fidèles musulmans palestiniens prient dans les rues devant le mont du Temple à Jérusalem-Est et refusent de se rendre à la mosquée Al-Aqsa et au dôme du Rocher (Qubbat As-Sakhrah) en signe de protestation contre ces nouvelles mesures de sécurité mises en place par Israël. Ces prières collectives dégénèrent en affrontements avec la police qui ont déjà fait quatre morts et des centaines blessés parmi les Palestiniens.

L'esplanade des Mosquées est située dans la Vieille ville, secteur palestinien de Jérusalem, occupé par les autorités israéliennes.