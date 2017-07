Trois chefs de Daech éliminés en Irak

Un «chef de police», des responsables pour le recrutement de kamikazes et pour les réseaux clandestins du groupe terroriste Daech ont été éliminés jeudi près de Mossoul, en Irak, ont annoncé dimanche les représentants des milices irakiennes.

© AP Photo/ Seivan Selim L'Irak proclame la victoire sur Daech à Mossoul

«Nos combattants ont réussi à identifier les corps des terroristes tués à Mossoul-Ouest le 20 juillet dernier, alors qu'ils essayaient de gagner les arrières des milices. Il s'agit d'Abou Iman, chef de la "police islamique" de Tell Afar, d'Abou Abd Zaizia, responsable du recrutement des terroristes kamikazes et de Nasser Abdallah Hoder al-Badrani, qui s'occupait des activités des cellules clandestines de Daech», a indiqué l'opposition irakienne dans un communiqué dont une copie est parvenue à Sputnik.

L'armée irakienne a lancé son offensive visant à éliminer les djihadistes de Daech de la province de Ninive et de sa capitale, Mossoul, en octobre 2016. Appuyées par des milices populaires et l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, les unités spéciales et la police, les forces de réaction rapide et les troupes irakiennes participent à cette opération.