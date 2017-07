Trump à Londres? Une visite d’«essai» précéderait celle d’État

Le Président américain Donald Trump pourrait recevoir une invitation à se rendre à Londres dans le cadre d'un «essai» avant d'y revenir l'année prochaine en visite officielle, signale le journal The Daily Mail se référant à une source diplomatique. Ainsi, le voyage britannique du Président américain ne cesse d'être évoqué.

«Parmi les possibilités examinées, il y a celle d'un voyage sans événements d'importance qui serait suivie par une visite d'État formelle», a déclaré le diplomate.

La première visite pourrait avoir lieu cette année. Le Président américain pourrait mener des négociations avec la Première ministre britannique Theresa May. Si cette visite est un succès alors, l'année prochaine, Donald Trump pourrait se rendre de nouveau au Royaume-Uni et prendre part à toutes les cérémonies officielles, et notamment rencontrer la famille royale.