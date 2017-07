Scandale des turbines Siemens: Berlin prône l’élargissement des sanctions antirusses

Dans le cadre de l'affaire des turbines Siemens qui auraient été livrées en Crimée, l'Allemagne a proposé d'ajouter à la liste des sanctions antirusses trois ou quatre citoyens et organisations russes, annonce Reuters, citant des sources diplomatiques.

Selon l'agence, les pays de l'UE pourront discuter ce mercredi de nouvelles sanctions à adopter contre la Russie.

Le «scandale des turbines» a éclaté le 5 juillet lorsque Reuters a annoncé, se référant à trois sources proches du dossier, que la Russie avait livré à la Crimée des turbines à gaz fabriquées par Siemens, malgré les sanctions de l'Union européenne.

Lundi 10 juillet, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que les turbines livrées aux centrales électriques de Crimée étaient de fabrication russe.

En Crimée, la réduction des activités de Siemens en Russie qualifiée de «chantage»

Mercredi 13 juillet, Dmitri Peskov a une nouvelle fois commenté cette situation et a fait savoir que tous les produits technologiques installés en Crimée et destinés à l'énergie électrique et à l'énergie en général étaient de fabrication russe.

«[En Crimée] on installe en effet des produits technologiques liés à l'énergie électrique et à l'énergie en général. On y installe des produits dont le pays à l'origine de la fabrication est la Russie», a communiqué Dmitri Peskov.