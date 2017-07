Ligne de contact en Syrie: la Russie a prévenu par avance les USA, la Jordanie et Israël

La Russie a prévenu par avance les États-Unis, la Jordanie et Israël de l’installation de points de passage et de postes d’observation le long de la ligne de contact en Syrie, a déclaré l’État-major russe.

La Russie a prévenu par avance les États-Unis, la Jordanie et Israël qu'elle installerait deux points de passage et dix postes d'observation le long de la ligne de contact en Syrie, a signalé le chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major de l'Armée russe Sergueï Roudskoï.

Selon lui, ces points de passage et ces postes d'observation ont été établis par la police militaire russe à la limite de la zone de désescalade du sud-ouest du pays afin d'assurer le régime de cessez-le-feu.

«Ces mesures permettront de maintenir le régime de cessez-le-feu, de garantir le libre accès des convois humanitaires, le retour des réfugiés et des personnes temporairement déplacées. Via les canaux militaires et diplomatiques, nous avons prévenu par avance nos collègues américains, jordaniens et israéliens du déploiement de forces russes de contrôle sur le périmètre de la zone de désescalade dans le sud de la Syrie», a indiqué Sergueï Roudskoï.

Le chef du Commandement a également signalé que le poste d'observation le plus proche est éloigné de 13 kilomètres de la zone de séparation des forces israéliennes et syriennes sur le Golan qui a déjà été fixée par les accords internationaux.