«Emmanuel, salut!»: Macron publie une vidéo de son entretien avec Poutine

Le Président français Emmanuel Macron a publié lundi sur Twitter une vidéo filmée alors qu’il prenait part pour la première fois aux discussions au «format Normandie» (France-Allemagne-Russie-Ukraine) portant sur la crise ukrainienne.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 juillet 2017

​La vidéo montre le début des négociations où les quatre participants se saluent par téléphone. Entouré de ses assistants et interprètes, Emmanuel Macron se prépare à la conversation avec les Présidents russes et ukrainien, Vladimir Poutine et Piotr Porochenko, et avec la chancelière allemande Angela Merkel.

© Sputnik. Stringer Kiev cherche à imposer une alternative au Format Normandie

On entend d’abord le Président ukrainien Piotr Porochenko lui dire «Bonjour» en russe. Le chef de l’État russe Vladimir Poutine se joint aussi à la conversation en s’adressant à Emmanuel Macron et à Angela Merkel: «Emmanuel, salut! Angela, bonjour!».

M.Macron se voit félicité à l’occasion de sa première participation aux entretiens au format Normandie. Piotr Porochenko prononce notamment «Congratulations» en anglais.

Le «format Normandie» désigne les réunions quadripartites entre Berlin, Moscou, Kiev et Paris pour résoudre la crise qui embrase l'Ukraine. «Normandie» fait référence à la première rencontre entre le Président russe et son homologue ukrainien, organisée dans le Calvados sous l'égide du Président français de l'époque François Hollande et en présence de la chancelière allemande Angela Merkel en marge des commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement allié, le 6 juin 2014.

Depuis avril 2014, Kiev mène une opération militaire contre les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk qui avaient proclamé leur indépendance en réaction au coup d'État de février 2014 en Ukraine. Selon les données actualisées de l'Onu, le conflit a fait environ 10.000 morts.