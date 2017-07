Derrière le Kosovo, l'Albanie a été l'un des plus grands exportateurs de djihadistes au Moyen-Orient, a fait savoir à Sputnik Nikola Mirkovic, auteur de l'ouvrage «Le martyr du Kosovo». Cette situation contredit selon lui la qualification de «sûre» appliquée à ce pays par la France et l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).

«Si sa situation n'a rien à voir avec la situation de certains pays africains, il faut quand même savoir que l'Albanie a été l'un des plus grands exportateurs de djihadistes au Moyen-Orient, c'est pourquoi il faut prendre, à mon avis, le qualificatif de «sûr» avec des pincettes. Les deux premières régions d'Europe qui exportent des djihadistes, et notamment auprès de Daech, sont le Kosovo et l'Albanie», a souligné Nikola Mirkovic.

D'après lui, la France est aujourd'hui la principale destination pour les Albanais qui y migrent pour des raisons économiques. M.Mirkovic a précisé que le salaire moyen en Albanie, pour ceux qui ont un emploi, est proche de 290 euros par mois.

«Or, on leur dit qu'en Europe et en France, le salaire moyen est supérieur à 2000 euros. Ils espèrent y trouver une vie meilleure».

Les autorités albanaises et françaises se sont données trois mois pour diminuer le nombre de ressortissants albanais en situation irrégulière en France. Le signal d'alarme a été tiré le 20 juillet dernier par Gérard Colomb, ministre de l'Intérieur et Ditmir Bushati, ministre des Affaires étrangères de l'Albanie.