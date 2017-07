Démission éventuelle de Rex Tillerson: le Kremlin dénonce les «allégations de médias»

Bien que CNN ait annoncé que Rex Tillerson envisageait de démissionner, le Kremlin refuse de faire une déclaration à ce sujet, compte tenu de l’absence de déclarations officielles et de la non-fiabilité des médias propageant cette information.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Rex Tillerson pourrait mettre fin à ses fonctions par anticipation

Il n'y a aucune déclaration officielle concernant la démission éventuelle du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, le Kremlin considère comme rhétoriques les récentes informations à ce sujet et qualifie de peu fiables les médias les propageant, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Nous n'avons encore entendu aucune déclaration officielle, ni déclaration de M. Tillerson, ni déclaration de la Maison-Blanche à ce propos, c'est pourquoi nous n'avons pas à évaluer cette situation», a déclaré Dmitri Peskov.

«Ces derniers temps, nous ne pouvons pas, malheureusement, qualifier comme fiables les allégations d'un certain nombre de médias, et nous ne le faisons pas», a-t-il ajouté.

Ce mardi matin, la chaîne CNN, se référant à des sources anonymes au sein de la Maison-Blanche, a annoncé que le secrétaire d'État Rex Tillerson pourrait quitter son poste par anticipation compte tenu de ses divergences avec Donald Trump.

© AFP 2017 Ben Stansall Quand Tillerson déclare sa flamme à l’industrie pétrolière

Selon son entourage, le secrétaire d'État Rex Tillerson a confié en privé qu'il s'estimerait heureux de tenir un an à son poste. Le chef de la diplomatie, dit-on de source informée, «est très contrarié de ne pas disposer de l'autonomie, de l'indépendance et de l'autorité nécessaires au sein de ses propres services, ni de la capacité de faire son travail […] comme on le fait traditionnellement», a indiqué CNN.