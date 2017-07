Haftar et Sarraj s'engagent à un cessez-le-feu et à la tenue d’élections en Libye

Les deux principaux rivaux dans la crise libyenne, le chef du gouvernement de Tripoli Fayez al-Sarraj et l'homme fort de l'est Khalifa Haftar, s'accordent sur un cessez-le-feu dans le pays plongé en plein chaos depuis six ans, et à l'organisation d'élections «dès que possible», peut-on lire dans un projet de déclaration diffusé mardi par la présidence française.

«Nous nous engageons à un cessez-le-feu» et «nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible», ont convenu MM. Sarraj et Haftar, qui doivent se rencontrer dans l'après-midi sous l'égide du président français Emmanuel Macron, selon ce projet de déclaration.

Les rivaux libyens veulent également se coordonner dans la lutte contre le terrorisme et le contrôle des flux migratoires.

Il est à noter que la déclaration commune, qui comporte dix points, a été envoyée prématurément et qu'il ne s'agit pour l'heure que d'un «document de travail», selon la présidence française, citée par l'AFР.

© AFP 2017 Abdullah DOMA Libération de Benghazi: «les plans de morcellement de la Libye compromis»

Les deux hommes forts du pays doivent se rencontrer dans l'après-midi au château de la Celle-Saint-Cloud (Yvelines).

Kadhafi a été chassé du pouvoir puis tué lors du soulèvement de 2011. Six ans après l'intervention internationale, la Libye est plongée dans le chaos, livrée aux milices formées d'ex-rebelles et affectée par les violences meurtrières qui ont favorisé la montée en puissance du groupe Daech.

Deux autorités se disputent le pouvoir. Le Gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez Sarraj, siège à Tripoli. Le parlement de Tobrouk, dans l'est du pays, dirigé par Aguila Salah Issa est soutenu par l'armée du maréchal Khalifa Haftar.