Erdogan: Moscou et Ankara ont signé le contrat sur la livraison de S-400

L’achat par la Turquie de systèmes de missiles sol-air S-400 est confirmé par un accord commercial signé entre les parties russe et turque, a déclaré le dirigeant turc ce mardi à Ankara.

«Nous avons fait les démarches nécessaires avec la Russie, les signatures sont apposées. J’espère que nous verrons les S-400 dans notre pays. Et nous allons les fabriquer ensemble», a-t-il souligné.

Le Président de la Turquie n’a toutefois pas précisé la date de signature du contrat. Le type d’accord commercial n’est pas non plus révélé.

Recep Tayyip Erdogan a ajouté que chaque pays cherchait des possibilités pour assurer sa sécurité nationale, et qu'il devait le faire.

«Et s’il y a une possibilité de fabrication conjointe [de systèmes de défense antiaérienne, ndlr], c’est toujours préférable. Alors que nous ne parvenons pas à mettre en œuvre ces démarches avec les États-Unis depuis des années, on va trouver la solution par nous-mêmes. La Grèce dispose de S-300, et les États-Unis ne s’en préoccupent pas. Et pourquoi ils s’inquiètent de la collaboration avec la Russie?», a indiqué le dirigeant turc.

Auparavant, le PDG de la holding publique russe de hautes technologies Rostec Sergueï Tchemezov a annoncé que les problèmes techniques concernant le contrat de livraison des systèmes de missiles sol-air S-400 étaient réglés et qu'il ne restait que des questions administratives.