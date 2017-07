Un député US appelle les employés du gouvernement à éviter les hôtels de Trump

Don Beyer, député du Parti démocrate pour l'État de Virginie au Congrès américain, juge nécessaire d'interdire aux employés du gouvernement d'utiliser les hôtels du Président Donald Trump dans le cadre de leurs fonctions, signale l'agence Reuters. Le congressiste envisage l'adoption d'amendements à la loi de finance en ce sens.

Le parlementaire a diffusé une déclaration à ce sujet.

«Donald Trump ne doit pas avoir la possibilité de remplir ses poches ou les poches de sa famille avec les dollars des contribuables», indique-t-il dans sa déclaration.

Selon le congressiste, les amendements budgétaires qu'il a proposés étaient nécessaires à cause du refus du Président américain de se séparer de ses activités entrepreneuriales et compte tenu d'un «entrelacement continu entre la Trump Organization et la Maison-Blanche».

Auparavant, les procureurs généraux de l'État du Maryland et du district de Columbia avaient intenté une poursuite alléguant que les dépenses gouvernementales au profit des entreprises de Donald Trump violaient la Constitution américaine.