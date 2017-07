Tillerson ne quittera pas son poste, il «est heureux de servir le Président»

© REUTERS/ Kevin Lamarque Rex Tillerson pourrait mettre fin à ses fonctions par anticipation

Lors d'un briefing, la porte-parole du département d'État américain Heather Nauert a démenti l'information diffusée par CNN concernant la démission du secrétaire d'État Rex Tillerson. Selon elle, il va continuer à exercer ses fonctions à son poste.

«C'est faux. On a parlé avec le secrétaire d'État. Il a bien fait comprendre qu'il allait rester ici, au sein du département d'État américain. On a beaucoup de travail qu'il faudra encore faire. Il s'en rend compte, et il est profondément impliqué dans cela», a souligné Mme Nauert.

Et d'ajouter que le secrétaire d'État était «heureux de servir le Président».

Mardi 25 juillet, la chaîne CNN a annoncé, citant des sources anonymes au sein de la Maison-Blanche, que le secrétaire d'État Rex Tillerson pourrait démissionner compte tenu de ses divergences avec Donald Trump.