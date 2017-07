Sanctions antirusses: Moscou doit préparer une riposte «douloureuse»

Le vote du Congrès américain sur de nouvelles sanctions contre la Russie témoigne du fait que la dégradation postérieure des relations entre la Russie et les États-Unis devient inévitable, il faut adopter des mesures de rétorsion qui seraient «douloureuses» pour Washington, estime le sénateur russe Konstantin Kossatchev.

«Que faut-il faire? Tout d'abord, il ne faut pas faire de bruit. Notre réponse officielle devrait être donnée une fois la loi déjà adoptée (ce qui, hélas, est à ne pas douter). Deuxièmement, il faut préparer cette réaction, car elle doit être obligatoire. Non symétrique, mais douloureuse pour les Américains», a écrit Konstantin Kossatchev sur son compte Facebook.

Selon le sénateur, cette réponse devrait être donnée non seulement en réponse à la loi en question, mais aussi à toutes les démarches précédentes des États-Unis à l'encontre de l'immobilier et des diplomates russes.

© AFP 2017 Brendan Smialowski La chambre basse du Congrès US adopte de nouvelles sanctions contre la Russie

La Chambre basse du Congrès des États-Unis a adopté mardi à une quasi-unanimité de nouvelles sanctions contre la Russie, un projet qui provoque la colère de Moscou mais aussi de l'Europe, car il permettrait de sanctionner des entreprises européennes.

Le texte, adopté par 419 voix contre trois, doit maintenant être approuvé par le Sénat et promulgué ou non par le Président. On ignore pour le moment la date du vote à la Chambre haute.

La Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump n'avait pas encore pris de décision quant à la promulgation du texte, qui pourrait compromettre ses projets de rapprochement avec Moscou. Il pourrait toutefois être adopté avec une marge suffisante pour passer outre un éventuel veto présidentiel.