Coups de semonce US contre un bateau iranien: «une provocation», selon Téhéran

Les tirs de sommation américains contre un navire iranien dans le golfe Persique ne sont qu’une conduite «provocatrice et non professionnelle», relate le corps des Gardiens de la révolution islamique (GRI), sans prêter attention à cette démarche.

Les Gardiens de la révolution islamique (GRI) ont qualifié de «provocation» les tirs de sommation effectués mardi par un navire de patrouille de la marine américaine contre un navire iranien dans le golfe Persique après qu'il s'est approché à près de 137 mètres, annonce la chaîne Press TV.

Le navire de guerre USS Thunderbolt a effectué mardi matin des tirs de sommation contre un navire des GRI dans le nord du golfe Persique, à des fins de «provocation et d'intimidation», ont déclaré les Gardiens de la révolution islamique.

Selon le corps des GRI, le navire iranien n'a prêté aucune attention à cette conduite «provocatrice et non professionnelle» de l'armée américaine et a poursuivi sa mission. Le navire américain a quitté le secteur peu de temps après.

Les incidents de ce genre ne sont pas rares. Le précédent gros incident remonte à janvier. Un contre-torpilleur américain a tiré trois coups de semonce en direction de quatre vedettes iraniennes près du détroit d'Ormuz.