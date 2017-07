Trump serait obligé d’adopter les sanctions antirusses

Donald Trump ne pourrait pas résister au Congrès et promulguera les nouvelles sanctions contre la Russie, estime Jack Keane, analyste militaire de Fox News, ancien chef-adjoint de l'état-major de l'armée américaine.

Selon Jack Keane, les conseillers de Trump pourront le persuader, compte tenu du fait que la Chambre des représentants ainsi que le Sénat approuvent presque à l'unanimité ce document.

«Trump est préoccupé, ce qui est tout à fait raisonnable, par le fait que le Congrès souhaite tout prendre sous son contrôle et que le président ne sera pas en mesure de lever les sanctions lorsqu'il considèrera que le moment est venu. C'est un peu inhabituel, et je comprends son inquiétude. Mais je pense qu'il n'opposera pas son veto au projet de loi en raison du consensus démontré au Congrès ».

L'expert a pourtant indiqué que si Donald Trump décidait tout de même d'abandonner le texte, il serait soumis aux attaques des congressistes accusant la Russie de tous les maux.

© AFP 2017 Brendan Smialowski La chambre basse du Congrès US adopte de nouvelles sanctions contre la Russie

La Chambre basse du Congrès des États-Unis a adopté mardi à une quasi-unanimité de nouvelles sanctions contre la Russie, un projet qui provoque la colère de Moscou mais aussi de l'Europe, car il permettrait de sanctionner des entreprises européennes.

Le texte, adopté par 419 voix contre trois, doit maintenant être approuvé par le Sénat et promulgué ou non par le Président. On ignore pour le moment la date du vote à la Chambre haute.

Selon le sénateur russe Konstantin Kossatchev, la Russie ne doit pas laisser passer l'alourdissement des sanctions, il faut riposter d'une manière «non symétrique, mais douloureuse».